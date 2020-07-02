» مشجع يفقد وظيفته.. والسبب سلفى مع "محرز"

02 يوليه 2020 - 01:05 م

فقد أحمد مشجعي مانشستر يونايتد وظيفته، بسبب خرقه قواعد التباعد الاجتماعي، أثناء التقاطه صورة سليفي مع النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن كريج ويليس أحد مشجعي فريق مانشستر يوناتيد "37 عاما" فقد وظيفته، بسبب خرقه قواعد التباعد الإجتماعي التقاطه صورة سليفي مع رياض محرز، خلال زيارة النجم الجزائري للمجمع السكني بالقرب من مدينة ماكيسفيلد.

وقال كريج ويليس في تصريحات للصحيفة البريطانية:" لقد تجاوزت النظام قليلا، رياض محرز كان لطيفا معي، ولم يكن لديه أي مشكلة على الإطلاق".

في حين علقت الشركة المالكة للمجمع السكني على قرار فصل المشجع، قائلة: "سلامة الجميع أهمية قصوى بالنسبة لنا".