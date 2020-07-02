» داخل فندق للحجر الصحي.. فضائح جنسية هزت هذه الدولة

02 يوليه 2020 - 01:37 م

فتح المسؤولون الأستراليون تحقيقا قضائيا موسعا في فضيحة جنسية في فندق للحجر الصحي بمدينة ملبورن.

وأعلن رئيس الوزراء دانيال أندروز اليوم الخميس أن حكومة الولاية ستقدم 3 ملايين دولار لدعم التحقيق.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأميريكية فإن بعض العمال مارسوا الجنس مع ضيوف في الحجر الصحي في الفندق.

ونقلت الشبكة عن وزير الصحة الأسترالي، غريغ هانت، قوله "يبدو أن هناك خروقات واضحة ذات تداعيات كبيرة".

وفي إجابته على سؤال عن ادعاءات تقول بممارسة ضباط أمن للجنس مع ضيوف في الحجر الصحي، قال هانت: "إذا كانت صحيحة، فإن ذلك سيكون غير مقبول على الإطلاق".

وكانت ولاية فيكتوريا قد شهدت تفشيا جديدا لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، مما دفع السلطات إلى فرض إغلاق جديد في أجزاء من ملبورن.

وسجلت الولاية 73 حالة جديدة الأربعاء، ليصل عدد حالاتها النشطة الى 370 حالة

وكانت السلطات قد سيطرت على عدد من الفنادق في جميع أنحاء البلاد كجزء من عمليات الرقابة الصارمة على الحدود للسيطرة على انتشار كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي تفرض فيه السلطات على أي شخص يصل إلى أستراليا حجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما في المرافق التي تديرها الحكومة.