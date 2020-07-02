» غدًا.. الإعلان رسميا عن فوز بوتين برئاسة روسيا حتي 2036

02 يوليه 2020 - 01:49 م

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، اليوم الخميس، أن الإعلان رسميًا عن نتائج التصويت على التعديلات الدستورية سيكون غدًا، الجمعة، لحين معالجة الشكاوى الموجودة في جميع اللجان.





وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، خلال مؤتمرها الصحفي: "يمكننا القول إننا سنقوم غدًا بتلخيص النتائج الرسمية، وذلك بعد مراجعة كل الشكاوى التي تلقيناها خلال هذه الفترة".





وأضحت لجنة الانتخابات المركزية، أنه بعد فرز 100 في المئة من الأصوات، أظهرت النتائج أن 77.92 في المئة من المشاركين صوتوا لصالح على التعديلات الدستورية، مقابل 21.27 ضد التعديلات.





وكان من المقرر إجراء التصويت الروسي العام على تعديلات الدستور في 22 أبريل، ولكن تم تأجيله بسبب وباء كورونا في البلاد.





وبعد ذلك وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن موعد التصويت الجديد - 1 يوليو.

















وتتيح التعديلات الدستورية لبوتين البقاء على عرش البلاد حتى 2036، والحصول على مقعد مدى الحياة في المجلس الفيدرالي، وتأمين الحصانة له، وهو ما اعتبره ضروريا حتى لا تضيع البلاد في “البحث عن خلفاء محتملين”.





ومن شأن هذا الإصلاح أيضا تعزيز دور هيئة ما زالت استشارية حتى الآن، وهي مجلس الدولة الذي يرى العديد من الخبراء أنه يمكن أن يحافظ على تأثير بوتين إذا أصبح رئيسه حتى لو غادر الكرملين.









وانطلق الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 25 يونيو الماضي في عموم روسيا واستمر حتى أمس الأربعاء، الذي يعد يوما أساسيا للتصويت.









وشرعت لجنة الانتخابات في فرز الأصوات عند الساعة الثامنة من مساء أمس، لتشمل العملية كل الأصوات المقدمة خلال أيام التصويت السبعة.















