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ليست نكتة.. مسابقة لنقل عدوى كورونا مقابل هذا الشيء

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ليست نكتة.. مسابقة لنقل عدوى كورونا مقابل هذا الشيء
ليست نكتة.. مسابقة لنقل عدوى كورونا مقابل هذا الشيء

عبد القادر وحيد- متابعات

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المال

كورونا

نقل العدوى

مجموعة طلاب

حفالات جماعية

صارت من أساسيات ولوازم الوقاية من فيروس كورونا المستجد هو " التباعد الاجتماعي"، لكن هذا ما حدث عكسه تماما في واقعة خيالية، حيث أقدم مجموعة من الطلاب في مدينة توسكالوسا بولاية آلاباما الأميركية الذين تعمدوا حضور حفلات جماعية.

وقالت عضوة في مجلس المدينة تدعى سونيا مكينستري، إن الطلاب الذين كانوا يعلمون أنهم مصابون بعدوى فيروس كورونا المستجد، تعمدوا حضور الحفلات في المدينة وفي ضواحيها وذلك في إطار مسابقة لنقل العدوى مقابل المال.

وأفاد تقرير لمحطة "إيه بي سي" أن منظمي هذه الحفلات كانوا يحضرون عمدا أشخاصا مصابين بالمرض، وكان يتم وضع نقود على الطاولة، ومن يصاب بالعدوى أولا فإنه يحصل على النقود.

كما وصف رئيس قسم الإطفاء في توسكالوسا راندي سميث الذي كان يدلي بإفادة أمام مجلس المدينة سلوك الطلاب بأنه "متهور"، منوها أنه في بداية الأمر كان يعتقد أن الأمر لا يعدو كونه شائعة، لكن تم التأكد من صحة هذه المعلومات لاحقا.

وكانت  مقاطعة توسكالوسا قد سجلت قبل يومين رابع أعلى معدل إصابات بالمرض بين مقاطعات آلاباما الـ21، بإجمالي 1986 إصابة و 38 وفاة.


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