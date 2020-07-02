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الأهلى يستنجد بوزير الشباب لإزالة لافتات "القرن"

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

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لافتات

خطيب

الاهلى

اهلى

صلاح

أرسلت إدارة النادى الأهلى مذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطالبه بالتدخل الفورى والاضطلاع بمسئولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادى الزمالك بإزالة لافتات «نادى القرن» التى وضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه، فى اعتداء صارخ على حقوق النادى الأهلى الفكرية (العلامة التجارية) والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتى اكتسبت حماية قانونية وفقاً للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ومازالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية.

وجاء فى مذكرة النادى أن رئيس الزمالك تعدى على حقوق الأهلى بالمخالفة للوائح والقوانين، هو أمر ينذر بإشعال فتنة كبرى بين جماهير الناديين، وأنه بصفته الوزير المختص والمنوط بالتحقق من تطبيق الهيئات الرياضية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وهو المنوط أيضاً بالإشراف على الهيئات الرياضية إعمالاً بالقانون 71 لسنة2017، عليه اتخاذ الازم قانوناً لإزالة هذه اللافتات من محيط نادى الزمالك وأعلى مبانيه، ومن بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك، وكذا إزالتها من الموقع الرسمى لناديهم.

وشدد الاهلى على أنه سيقوم باتخاذ كل الإجراءات التى تحفظ حقوقه، مؤكداً أنه لن يسمح لأى كائن المساس بها.


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