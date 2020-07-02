» مدينة محظوظة بالسعودية.. كرات برد في يوليو

02 يوليه 2020 - 02:41 م

تعرضت محافظة خميس مشيط بعسير في السعودية لهطول البرد اليوم الخميس، بأحجام كبيرة.

وقالت صحف محلية إن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت إلى فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

بينما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وكذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.