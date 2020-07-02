شمس الكويتية في وصلة رقص ساخنة:إهداء للإمارات

02 يوليه 2020 - 07:35 م

أثارت الفنانة الكويتية، شمس، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وصلة رقص أهدتها للإمارات، بمناسبة قرار رفعها الحظر الذي استمر لأشهر بسبب جائحة كورونا.

وأثارت رقصة شمس ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ليست بشيء جديد على النجمة الكويتية المثيرة للجدل في كل ظهور لها.

وأعربت شمس عن اندهاشها من الانتقادات التي طالتها، وقالت في فيديو عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، إنها قدمت مشهد رقص كي تحتفل وتضحك مع جمهورها، موضحة أن رقصها شاهده 57 مليون شخص عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: "أنا ويش كانت نيتي.. إني فرحانة ومبسوطة وبشكر الديرة اللي احتوتني واحتوت أمي الكبيرة بالسن وعندها السكر اللي لو كانت في ديرة تانية مع احترامي للجميع ما كان ربي سبحانه وتعالى أنقذها من اللي إحنا قاعدين نشوفه إلا إن هي كانت في الإمارات الحمد لله الأمور كانت تمام".