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محافظ سوهاج: الدولة صرفت 111 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

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اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

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أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على توفير الدعم اللازم لأبنائها في وقت الأزمات، لافتا الى ان الدولة قامت بصرف مبلغ 111 مليون و265 الف و997 جنيه منذ بداية الازمة الحالية التى ضربت جميع دول العالم "وباء كورونا".

وأشار محافظ سوهاج في بيان منذ قليل ان هذه المبالغ شاملةةمنحة الرئيس السيسي الأولى والثانية ومحنة وزارة القوى العاملة والرعاية الصحية والاجتماعية. ولفت إلى أن هذه المنحة خاصة العمالة غير المنتظمة والتى اصابها وباء كورونا في لقمة العيشة، موجها الشكر لكافة الجهات التى أسهمت في صرف الدفعات التى تم صرفها لجميع المواطنين بمختلف الفئات المقرر لها صرف هذه المنح.

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