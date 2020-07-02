  • الخميس 02 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:41 م
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

»الصحة«: تسجيل 1485 حالة إيجابية و86 وفاة بكورونا

ليفربول ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

المنتصر بالله

المنتصر بالله:" أنا ممتش بس محدش بقى بيسأل عليا"

نبيل فهمي: فوجئت بتوقيع اتفاقية "تيران وصنافير"

نبيل فهمي يكشف سبب رفضه الحصول على الجنسية الأمريكية

ميركل

منع مواطني دولتين عربيتين من دخول ألمانيا

أسطورة كرة القدم الأرجنتيتي دييجو أرماندو مارادونا

مارادونا يظهر مقيد اليدين بعد أنباء عن احتجازه

محمد بن سلمان

السبب صادم.. ولي العهد يتسبب في أزمة كبيرة بالأسواق السعودية

هاني الناظر

بشرى سارة عن قرب الانتهاء من علاج كورونا

استقرار لأسعار الدولار في تعاملات اليوم

صعود وهبوط.. الدولار يواصل مفاجآته أمام الجنيه

مسجد الحسين

إعادة غلق مسجد الحسين لحين إشعار آخر.. تعرف على السبب

صابون مصنوع من «لبن الرضاعة».. آخر صيحات وسائل التجميل

الصفحة الأخيرة

صابون مصنوع من «لبن الرضاعة»
صابون مصنوع من «لبن الرضاعة»

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

"سوهاجي" يتخلص من حياته بعد خطوبة حبيبته لشاب آخر

#

المغرب يمدد حالة الطوارئ حتى 10 يوليو بسبب كورونا

#

تسريب رسالة صوتية لرجاء الجداوي من داخل العزل: الموضوع خطير

#

صديق الشهيد المنسي: هذه آخر رسالة بعثها لي قبل استشهاده

كشفت أم لطفلين كيف أنها تقوم بتنصنيع الصابون من حليب الثدي، والذي يجد إقبالاً من الزبائن على الإنترنت، بسبب جودته. 
وبعد ولادة ابنتها ميا في أبريل من هذا العام، قررت البريطانية آشلي وايت، (31 عامًا) أن تحذو حذو أمهات أخريات يصنعن الصابون من لبن الرضاعة.

كانت عاملة المقهى، من مدينة كارنفورث وزوجها بول وابنتاها مايلي (10 أعوام)، وميا، ثمانية أسابيع، يستخدمون الصابون أثناء فترة العزل العام، وبعد مشاركة صور منتجاتها الشخصية عبر الإنترنت، انهالت الطلبات عليها من الزبائن الذين يريدون شراء صابونها.

وقالت إن ما دفعها إلى ذلك هو الفائض من حليب الثدي لديها وأضافت: "قمت بوضعه في الفريز. لم أكن أريد أن يضيع اللبن لأنني شعر وكأنه إنجاز حقيقي".


وتابعت: "سمعت كيف أن منتجات حليب الثدي رائعة للإكزيما التي تعاني منها ابنتي الكبرى مايلي، لذلك بحثت عن كيفية صنع الصابون لها".

واستطردت: "أنا وزوجي بول نستخدم فقط الصابون على أيدينا في الوقت الحالي، ونغسل أجساد مايل وميا بكاملها، على الرغم من أنه لم يمض وقت طويل قبل أن نستخدمها بالكامل"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولصنع هذا النوع من الصابون، تذيبت أشلي الجليسيرين في الميكروويف، قبل إضافة نصف لتر من حليب الثدي وتضع قطرات من الزيوت العطرية، وبعد إضافة اللافندر المجفف إلى قوالب السيليكون، تقوم بعد ذلك بصب الصابون السائل في الأعلى وتتركه حتى يجف.

ومع ثلاجة مليئة بالصابون، تفكر آشلي في بدء نشاط تجاري لبيع منتجات حليب الثدي بعد الاهتمام الذي وجىته عبر الإنترنت.

قالت: "أنا بالتأكيد أفكر في بيعها، لقد كان لدي القليل من الاهتمام من الأشخاص الذين يرغبون في شرائه. أنا أصنع الصابون فقط في الوقت الحالي، لم أقم بعد بعمل محلول وجل وحمام حليب".

وأضافت: "نحن نستخدم الصابون في المنزل في الوقت الحالي، وقد ساعدنا أكزيما مايلي كثيرًا، ونجد أن أيدينا ليست جافة جدًا عند استخدامها أيضًا".

وتابعت: "أنا أفكر في بيع الصابون بنفس سعر بيع الصابون المصنوع يدويًا والذي يبلغ سعره حوالي 3 إلى 4 جنيهات إسترلينية"، موضحة أن "صابون حليب الثدي مخصص للمساعدة في الطفح الجلدي، والأكزيما، وحب الشباب وحروق الشمس على سبيل المثال لا الحصر - إنه رائع حقًا!".

واستطردت: "أنا متأكد بنسبة 99 في المائة من أنني سأبيع الصابون لكني لم أفكر في اسم تجاري أو أي شيء من هذا القبيل حتى الآن".

وليست فقط عائلة آشلي من أربعة هي المفتونة فقط بمنتجاتها، ولكن عائلتها الأوسع ترغب في تجربتها أيضًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» علماء: الصرف الصحي يكشف عن وجود مبكر لكورونا
» وفاة أكثر من 360 فيلًا في ظروف غامضة ببوتسوانا
» محققو فضيحة «إيبستين» يطلبون الاستماع إلى الأمير «أندرو»
» إصابات كورونا في العراق ترتفع لـ 53708
» وباء إيبولا الجديد يضرب الكونغو الديمقراطية
» 3383 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» داعية: كلمة حي وميت بنفس المعنى ولا فرق بينهما
» تصريحات ناريه من عمدة ليفربول عن "صلاح"
» اعتقال ذراع «جيفري إيبستين» بطل فضيحة «العبودية الجنسية»
» إنتر ميلان يعلن رسميًا ضم نجم المغرب من ريال مدريد
» تركيا تبدأ محاكمة 20 متهمًا في قضية مقتل خاشقجي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية