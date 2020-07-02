"بالسروال فقط".. فنان شهير يفاجئ الجميع ويعتذر عن مشهد خارج

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الفنان رامز أمير
الفنان رامز أمير

محمد فضل

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اعتذار

مشهد جرئ

رامز أمير

فاجأ الفنان الشاب رامز أمير، الجميع بنشر اعتذار عن مشهد ظهر مرتديًا فيه السروال فقط واضعًا في فمه سيجارة، وهو من أحد مشاهد فيلم "حملة فرعون"، مؤكدًا أنه لن يكرر هذا الأمر مرة ‏أخرى.‏

ونشر رامز أمير صورة من فيلمه وصورة شاب صغير يقلده بوضع الوشوم على يديه، وعلق بالقول :" و الله اتكسفت لما لقيت الناس اتا?ثروا بيا اوى كده، و انا حاطت سيجارة فى بقى حتى و لو تمثيل، خصوصا ان مكنش ليها سبب مهم فى الدراما، انا بعتذرلكم و حقكم عليا دى غلطة و مش هتتكرر تانى"،

وأضاف :" انا كل اللى بتمناه انى اكون نموذج ايجابى ليكم لانى فعلا مبعملش حاجة فى حياتى غير انى بلعب رياضة و بجتهد عشان حلمى و نفسى الناس كلها تعمل كده، و عمرى مقدر اكون سبب ان حد يعمل حاجة غلط عشان بيحبنى، انا عارف انى فى ناس هتهاجمنى على البوست ده بس دى حاجة ليها علاقة بضميرى و كان لازم اوضحها عشان استريح، بعتذرلكم مرة تاني".

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و الله اتكسفت لما لقيت الناس اتا?ثروا بيا اوى كده، و انا حاطت سيجارة فى بقى حتى و لو تمثيل، خصوصا ان مكنش ليها سبب مهم فى الدراما، انا بعتذرلكم و حقكم عليا دى غلطة و مش هتتكرر تانى، انا كل اللى بتمناه انى اكون نموذج ايجابى ليكم لانى فعلا مبعملش حاجة فى حياتى غير انى بلعب رياضة و بجتهد عشان حلمى و نفسى الناس كلها تعمل كده، و عمرى مقدر اكون سبب ان حد يعمل حاجة غلط عشان بيحبنى، انا عارف انى فى ناس هتهاجمنى على البوست ده بس دى حاجة ليها علاقة بضميرى و كان لازم اوضحها عشان استريح، بعتذرلكم مرة تانية .

A post shared by Ramez Amir (@ramezamir_official) on


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