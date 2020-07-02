نبيل فهمي يكشف سبب رفضه الحصول على الجنسية الأمريكية

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وزير الخارجية

رفض

نبيل فهمي

الجنسية الامريكية

قال وزير الخارجية السابق نبيل فهمي، إنه رفض الحصول على الجنسية الأمريكية رغم ولادته في نيويورك عام 1951، موضحا أنه كان من الأقلية الذين ولدوا في الولايات المتحدة وقتها.

وأضاف نبيل فهمي، خلال تصريحات تليفزيونية أنه لا يرى أن الجنسية الأمريكية أفضل من الجنسية المصرية، ولذلك لم يتقدم للحصول عليها.

وفي معرض حديثه عن الأوضاع في مصر تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو 2013، وهي الفترة التي تولى فيها منصب وزير الخارجية أشار نبيل فهمي إلى أن موقف العرب تجاه ثورة 30 يونيو كان جيدا جدا وداعما للمؤسسة المصرية بقوة واحترام دورها في الحفاظ على أرضها.

وأضاف أن الجميع بعد ثورة 30 يونيو شكروا الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش على حمايتهم لمصر.


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