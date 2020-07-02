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المنتصر بالله:" أنا ممتش بس محدش بقى بيسأل عليا"

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المنتصر بالله
المنتصر بالله

محمد فضل

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مرض

فنان

المنتصر بالله

 نشر حساب يحمل اسم الفنان الكبير المنتصر بالله، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تدوينة يشكو فيها من الإهمال وعدم سؤال أحد عليه.

وقال "المنتصر بالله" عبر حسابه :" أنا ممتش بس محدش بقى بيسأل عليا".

وتفاعل مع تغريدته آلاف المتابعين، معبرين عن حبهم له ومتمنين له الشفاء، عاتبين على زملائه في الوسط الفني ونقابة المهن التمثيلية عدم متابعته.

وكانت أنباء ترددت مؤخرًا عن تعرض الفنان الكبير المنتصر بالله لوعكية صحية شديدة دعته إلى دخول المستشفى، وهو الأمر الذي نفته زوجته السيدة عزيزة كساب، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت، إن المنتصر بالله حالته الصحية مستقرة، ولم يحدث له أي مضاعفات كما يزعم البعض، حيث إنه يقضي وقته داخل المنزل مع أبنائه وأحفاده، مطالبة بضرورة تحري الدقة والتأكد من أي أنباء قبل نشرها.

ويعد الفنان المنتصر بالله غائباً عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة بسبب مرضه، وكان آخر أعماله في الدراما مسلسل "الصيف الماضي" والذي شارك فيه مع رانيا فريد شوقي وعايدة رياض وأحمد عزمي ومحمد وفيق.

يذكر أن المنتصر بالله، حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح في أوائل السبعينيات، وفي تلك الفترة شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، منها (الدوامة، الدنيا لما تلف، فيفا زلاطا)، لتتوالى أعماله بعدها حيث شارك في عشرات الأعمال من أبرزها (شارع محمد علي، أبناء ولكن، ضد الحكومة).


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