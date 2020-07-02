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بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الرياضة

ليفربول ومانشستر سيتي
ليفربول ومانشستر سيتي

أحمد سالم

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يقدم موقع المصريون لقراءه الكرام خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم، بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
شاهد البث من هنا

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