الكلب «الغيور» يقتل الطفلتين التوأم

02 يوليه 2020 - 09:36 م

قتل توأم حديثي الولادة في بلدة بالبرازيل على يد كلب العائلة، بعد أن شعر بـ "الغيرة" منهما، كما ذكر مقربون.





كانت آن وأنالي اللتان تبلغان من العمر 26 يومًا فقط داخل غرفة نومهما، عندما سمعت والدتهما نوفيس (29 عامًا) صوت بكائهما، حيث سارعت لتجد أن الكلب قد أصابهما بالفعل في البطن، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" عن تقرير للشرطة.





وذكر التقرير، أن جارًا عمل كمساعد تمريض، هرع لمساعدة التوأم وتم نقلهما إلى مستشفى ماريا بيدريرا باربوسا المحلي، حيث أعلن عن وفاتهما. وانهارت الأم بعد أن سمعت الخبر.





وقال أحد أفراد الأسرة، الذي لم يذكر اسمه، إن الكلب عاش مع نوفيس وزوجها ريجيس لمدة خمس سنوات، وكان عادة لطيفًا، ولكن ربما شعر "بالإهمال" بعد ولادة التوأم.





وقال أحد أفراد الأسرة، الذي لم يذكر اسمه: "نعتقد أنه مع وصول التوأم، لم يعد الحيوان يحظى باهتمام أصحابه ومحبته التي اعتاد عليها. ربما تسبب ذلك في نوع من الغيرة ودفع إلى مهاجمة الطفلتين".





وتوفي أحد الرضّع على الفور متأثراً بجراحه، بينما أصيب الآخر بجروح خطيرة وعانى من سكتة قلبية. ولدى الزوجين كلبان، ولكن لا يعتقد أن الثاني تورط في الهجوم.





وعبر مسؤولون في بيريبا، وهي بلدة صغيرة في شمالي البرازيل، عن تعاطفهم مع والدي الطفلتين.



