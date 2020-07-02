» تعليق 4 شرطيين في جنوب إفريقيا لمطاردتهم «رجل عارٍ»

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تم تعليق عمل أربعة من ضباط الشرطة في كيب تاون بجنوب إفريقيا، بعد القبض على رجل عار أثناء إخلائه من منزله، وتصويره بالفيديو.
وتظهر لقطات الرجل الذي تم إلقاؤه على الأرض داخل بلدة "خيليتشا"، وعند تحريره جرى نحو الكوخ الذي يسكنه، حيث تمزقت ملابسه مما جعله عاريًا، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

ووصفت وزير الإسكان بجنوب أفريقيا، لينديوي سيسولو الحادث بأنه "غير إنساني". وقالت "نرغب في أن ندين بأشد العبارات عملاً يسعى إلى تحطيم شخص مثل ما شهدناه"، مضيفة أنه "ليس له مكان في جنوب أفريقيا الديمقراطية".

وقال ريتشارد بوسمان، رئيس الأمن والسلامة في مدينة كيب تاون في بيان: "نحن بصدد تعليق أربعة موظفين متورطين في الحادث، بانتظار نتيجة التحقيق".

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