» موجة ثانية من كورونا تضرب كوريا بسبب ملهى ليلي

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قال الدكتور شريف هيكل، أستاذ القانون الاقتصادي الدولي في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، إن كوريا الجنوبية ما زالت تتبع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتابع خلال مداخلة عبر برنامج «زووم» عبر الانترنت من سيول مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد السيطرة على فيروس كورونا في كوريا الجنوبية ظهرت حالة فردية في ملهي ليلي ومجمع لتوزيع المنتجات عبر الانترنت وبدأت تنتشر وسط الزوار داخل الملهي الليلي وداخل المجمع التجاري.
وكشف شريف هيكل، أن السلطات الكورية بدأت في إعادة تقييم الوضع مجددا بشأن فيروس كورونا، واتخاذ إُجراءات أكثر صرامة، بعد عودة للحياة بشكل طبيعي إلا حد ما في بعض الأماكن مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
وأضاف الدكتور شريف هيكل، أستاذ القانون الاقتصادي الدولي في جامعة هانكوك، أنه لن يكون هناك إغلاق في كوريا الجنوبية رغم وجود موجة ثانية من فيروس كورونا في البلاد، كاشفا أنه الحكومة الكورية قدمت دعم إلى المؤسسات متوسطة الحجم والصغيرة والجامعات ولكل الهيئات التي تأثرت بالجائحة، مع اتخاذ قرار بإعادة الحياة إلى المؤسسات الاقتصادية بشكل تدريجي.
وكشف أستاذ القانون الاقتصادي الدولي في جامعة هانكوك أن كوريا الجنوبية تعمل على تتبع المصابين والمخالطين من خلال «باركود» يرصد تحركاتهم.

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