خبير يكشف: نعيش وسط زلزال اقتصادي عالمي بسبب كورونا

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أكد هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن العالم الأن يعيش وسط زلزال ما يسمى فيروس كورونا ولن تكون هناك لهذا الزلزال الاقتصادي نهاية إلا باكتشاف لقاح شافي من الإصابة بكورونا وتجريبه على الناس، مشيرا إلى أن الجائحة تخطت الـ4 شهور عالميا الأن وأصبح هناك شركات تتعرض للإفلاس والدليل ما تتعرض له أمريكا القوى الاقتصادية الأكبر في العالم. 
وأوضح هاني توفيق الخبير الاقتصادي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد على خير، على قناة القاهرة والناس، الخميس، أن مصر جزء من العالم والمشكلة في مصر لا تختلف عن أي بلد أخرى نظرا لتعثر الاستثمار المباشر وتعثر رجال الأعمال الأجانب الأن لما يعانونه من عثرات مالية بسبب إغلاق كورونا. 
وأقر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، بتوقف الكثير من الشركات في مصر خلال الفترة السابقة بسبب كورونا ومن المتوقع إعلان شركات افلاسها خلال الفترة المقبلة، وأشاد بدور الحكومة خلال الأزمة قائلا: "الحكومة عملت أمور كويسة لتأجيل قضايا وفوائد ولكن فى بنوك حالتها بقت تعبانة بسبب الديون".
وتابع: "الموازنة الجديدة اللي عجبني فيها وجود سيناريوهات متشائمة وواقعية ومتفائل وفى الاخر لم يحول وزير المالية هذه السيناريوهات إلى ارقام، والحكومة طبعت 100 مليار جنيه في صورة حزمة حوافز وكنت اتمنى اشوف الحزمة دي بتروح للمتضررين مباشرة من كورونا".


 

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