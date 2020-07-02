"الطيران": مليار جنيه شهريا خسائر منذ توقف الحركة

02 يوليه 2020 - 10:40 م

كشف اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، الخسائر التي تعرض لها قطاع الطيران خلال الثلاث شهور الماضية بسبب جائحة كورونا وهي مليار جنيه شهريا، قائلا: "الخسائر وصلت في الشهر إلى مليار جنيه ولكن كان هناك دعم كبير من الدولة، ومن المتوقع زيادة الاقبال على المطارات خلال الفترة المقبلة".



وأفاد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الاعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، بأن نسبة اشغال المقاعد على الطائرات وصل لـ95% مع تطبيق تعليمات صادرة وصارمة بكل الاجراءات الاحترازية، مضيفا: "صلنا الى 95% من نسبة اشغال الركاب للطيران منذ عودة العمل، ومن المتوقع زيادة الاقبال على المطارات خلال الفترة المقبلة".



وأوضح الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، أن الطيران يتأثر سلبيا حينما تحدث أي مشكلة ولكن يتعافى سريعا والدليل على ذلك ارتفاع نسبة الحجوزات واشغال المقاعد على الطائرات من أمس إلى اليوم، مؤكدا أن التعافي الجوي سيزيد خلال الفترة المقبلة.









