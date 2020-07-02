» "صناعة السينما": إيرادات دور العرض لا تغطي فواتير الكهرباء

02 يوليه 2020 - 11:00 م

أكد هشام عبد الخالق، رئيس شعبة دور العرض بغرفة صناعة السينما، أن الاغلاق الكامل لدور السينما أفضل من الفتح الجزئي الذي يمثل 25% الأن بالنسبة للعاملين في السينمات، موضحا أن الفتح الجزئي سيتطلب عودة تشغيل كهرباء ونظافة وتوفير عمال والعائد المادي سيكون ضعيف بينما الإغلاق الكلي سيوفر كهرباء ومياه وتكاليف توظيف وسيتركز الأمر في المرتبات فقط.



وأضاف هشام عبد الخالق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن التشغيل بنسبة 50% هو رقم مقبول حتى يستطيعون مخاطبة المنتجين لضخ أفلامهم في دور السينما ولكن الـ25% ضعيفة للغاية، قائلا: "دور العرض الأن إيراداتها لا تغطي فواتير الكهرباء والغلق الكلي للسينمات أوفر بكثير من فتحها جزئيا".



وأوضح هشام عبد الخالق، رئيس شعبة دور العرض بغرفة صناعة السينما، أن المنتجين لن يخاطروا بطرح الأفلام الكبيرة في الوضع الحالي ولكن من الممكن طرح موافقتهم على عرض الأفلام المتوسطة حال وصول نسبة التشغيل إلى 50% ولكن الوضع بالنسبة لهم الان غير مجدي ماديا.









