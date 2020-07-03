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تعليق الأب صاحب صورة "ربط حذاء ابنته" أمام لجان الثانوية

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الأب وابنته
الأب وابنته

المصريون ـ متابعات

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قال أحمد صالح، والد طالبة التي ظهرت وهو يربط لها الحذاء أمام إحدى مدارس القاهرة، «إن ابنته كانت مجهدة وتعبانة طول ليل من المذاكرة، وأنه ظل ينتظرها حتى انتهت من الامتحانات، ثم وجدها تخرج من باب المدرسة وحذاؤها غير مربوط».
وتابع خلال مداخلة على قناة "أون"، لم أدر ماذا أفعل غير أنني انحنيت وقمت بربط حذائها، واصطحبتها إلى المنزل ولم أكن أعلم أن أحدا يقوم بتصويري.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأب من أمام إحدى لجان الثانوية العامة، وهو ينحني ليربط حذاء نجلته قبل دخولها الامتحانات، في لقطة هزت المشاعر، وأدرك الجميع قيمة الأب ومدى تضحياته بكل ما يملك في سبيل أبنائه.
فيما علق رواد مواقع التواصل، وقال محمد شعبان، "فعلا الأب هو سند ومن بعده مفيش سند، بينما قالت هنا زكي،" الله يرحمك يا أبي كنت خير السند.. اهتموا بابائكم فلا أحد سند بعدهم".

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