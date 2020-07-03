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يحبس شقيقته 22 عاما .. السبب صادم

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يقتل شقيقته بالخطأ ورد فعل صادم من الأم (صورة)

إكسترا نيوز

التضامن

سيدة المنيا


كشف محمد فكري، عضو فريق التدخل السريع، تفاصيل إنقاذ وزارة التضامن ،المواطنة فادية، والمعروفة إعلاميا بـ سيدة المنيا، والتي حبسها شقيقها لمدة 22 عاما بدون رعاية.

وقال "عبدالهادي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن وزيرة التضامن وجهت فرق الوزارة للتعامل مع الحالة، حيث توجه أحد الفرق بالفعل لدراسة الوضع على أرض الواقع، ووجدوا أن السيدة فادية تبلغ 50 عاما، وشقيقها وضعها في هذا المكان من 22 عاما.

وأضاف أن شقيقها حبسها بدعوى أنها كثيرة الهروب، معقبا: "شقيقها وضعها في مكان غير أدمي ومهجور، وقافل عليها"، لافتا إلى أن الجيران هم من كانوا يضعون لها الطعام،مؤكدا أن الحالة وفر لها طبيب نفسي، و رفضت التوجه لأي دور رعاية، وتم إدراجها ضمن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".
وأكد ،أنهم حرروا محضر ضد شقيقها، وهو حاليا محبوس على ذمة القضية ،معقبا:"الجيران مبلغوش عشان كانوا خايفين".

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