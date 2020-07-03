  • الجمعة 03 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:45 م
Advertisements
بحث متقدم
صلاح ليس بينهم.. 6 مرشحين لهذه الجائزة

صلاح ليس بينهم.. 6 مرشحين لهذه الجائزة

كاف: الإمارات تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا

كاف: الإمارات تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا

الضحية

يحبس شقيقته 22 عاما .. السبب صادم

ميرفت التلاوي

التلاوي لـ"الوزراء": حظكم حلو

بعد انتحاره: " أنا مش كافر الجوع كافر"

بعد انتحاره: " أنا مش كافر الجوع كافر"

الاميرة ديانا

رسالة مؤثرة من " هاري" لوالدته الأميرة ديانا

بعد احتجاز قرابة قرنين.. الجزائر تستعيد جماجم الشهداء من فرنسا

بعد احتجاز قرابة قرنين.. الجزائر تستعيد جماجم الشهداء من فرنسا

مسقط رأس"البخاري".. 3 آلاف دولار لكل سائح إسرائيلي مصاب بكورونا

مسقط رأس"البخاري".. 3 آلاف دولار لكل سائح إسرائيلي مصاب بكورونا

تامر أمين

تامر أمين يعلق على حكم سما المصري: نضفوا البلد

صورة من الواقعة

صاحب ربط حذاء ابنته أمام اللجنة يروي التفاصيل

بعد عودة حركة الطيران..

27 رحلة جوية تغادر مطار القاهرة اليوم

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

17 رحلة جوية تغادر الكويت للعالقين من 4 دول

#

5 جنيهات.. أسعار الذهب تواصل الهبوط في ختام التعاملات

#

مطار القاهرة يستقبل 165 عالقًا من الكويت

#

كورونا.. إجلاء 38 سائحًا أوكرانيًا من مطار الغردقة

الامارات

الكويت

مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم ، 27 رحلة طيران دولية إلي عدة وجهات مختلفة بالخارج علي متنها 3500 راكب من جنسيات مختلفة ، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات تنفيذ لقرار مجلس الوزراء.

وأشارت مصادر بالمطار إلي أن صالات السفر شهدت من الساعات الأولي من صباح اليوم  مغادرة 27 رحلة في طريقها إلي الكويت والسعودية والإمارات و ألمانيا و إيطاليا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس " كورونا" المستجد ، حسبما نشرت " الوطن " .

ومن أهم الإجراءات الاحترازية التي يتم إتباعها تخفيف التكدس و خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات و أماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "ما علاقة كورونا" خبر صادم لطلاب أدبي بالثانوية العامة
» افتتاح أول فندق في العالم مطلي بالذهب
» واقعة جديدة لنانسي عجرم داخل فندق.. كشفتها إعلامية كويتية
» بسبب حماته الملاك.. يخنق زوجته ويقتل نفسه
» رشوان : مصر تحتل مركزا متقدما للدول الأكثر أمانا في العالم
» بعد زواج 53 عاما.. توفيا معا بكورونا
» الجندي: الحلف بالنبي جائز وعليه كفارة
» جهاز المخابرات السوداني يكشف التفاصيل.. اعتقال " أنس عمر"
» بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم
» في فرنسا.. رئيس الوزراء يقدم استقالته
» يشوي قطة أمام أعين المارة.. ماذا حدث

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية