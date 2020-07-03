» الجندي: الحلف بالنبي جائز وعليه كفارة

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دي إم سي

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإمام أحمد بن حنبل ،أجاز الحلف بالنبى صلى الله عليه وسلم.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامج"لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن الإمام أحمد بن حنبل أكد بأن الإيمان لا يتم إلا بالنبي لأنه أحد ركني الشهادة ويجوز الحلف به،معقبا :"الحلف بالنبي عليه كفارة تحاسب عليه كأنك حلفت بالله سبحانه وتعالى".

وتابع:"الحلف بشىء زي النعمة والكعبة"، لم يدخله العلماء إلى موضع الشرك بالله، معقبا :"الحلف بغير الله فيه التحريم والكراهة، مشيرًا إلى أن الحلف بالمصحف لا شيء فيه كونه كلام الله وصفة من صفاته سبحانه وتعالى.

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