ماكرون يعين " جان كاستيكس رئيس للوزراء

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الرئيس الفرنسي و رئيس الوزراء الجديد
الرئيس الفرنسي و رئيس الوزراء الجديد

متابعات- أمينة عبد العال

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رئيس الوزراء

فرنسا

الرئيس الفرنسي

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، رئيسا جديد للوزراء وهو جان كاستيكس ، بعد تقديم  إدوارد فيليب استقالته من منصبه كرئيس للوزراء .

وكانت وسائل إعلام فرنسية أعلنت أن رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب تقدم باستقالته ، وأن قصر الإليزيه أعلن إن فيليب سيدير شئون الحكومة لحين تعيين مجلس الوزراء الجديد .

جدير بالذكر أنه حسب الاستطلاعات الفرنسية التي أجراها معهد " إيلاب بيرجي ليفرو " ، فإن 57% من الفرنسيين كانوا يرغبون في  إبقاء فيليب في منصبه .


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