ماكرون يعين " جان كاستيكس رئيس للوزراء

03 يوليه 2020 - 01:10 م

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، رئيسا جديد للوزراء وهو جان كاستيكس ، بعد تقديم إدوارد فيليب استقالته من منصبه كرئيس للوزراء .

وكانت وسائل إعلام فرنسية أعلنت أن رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب تقدم باستقالته ، وأن قصر الإليزيه أعلن إن فيليب سيدير شئون الحكومة لحين تعيين مجلس الوزراء الجديد .

جدير بالذكر أنه حسب الاستطلاعات الفرنسية التي أجراها معهد " إيلاب بيرجي ليفرو " ، فإن 57% من الفرنسيين كانوا يرغبون في إبقاء فيليب في منصبه .