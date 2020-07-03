ماكرون يعين " جان كاستيكس رئيس للوزراء

متابعات- أمينة عبد العال
عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، رئيسا جديد للوزراء وهو جان كاستيكس ، بعد تقديم إدوارد فيليب استقالته من منصبه كرئيس للوزراء .
وكانت وسائل إعلام فرنسية أعلنت أن رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب تقدم باستقالته ، وأن قصر الإليزيه أعلن إن فيليب سيدير شئون الحكومة لحين تعيين مجلس الوزراء الجديد .
جدير بالذكر أنه حسب الاستطلاعات الفرنسية التي أجراها معهد " إيلاب بيرجي ليفرو " ، فإن 57% من الفرنسيين كانوا يرغبون في إبقاء فيليب في منصبه .
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