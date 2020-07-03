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افتتاح أول فندق في العالم مطلي بالذهب

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فندق مطلي بالذهب من الداخل ومن الخارج
فندق مطلي بالذهب من الداخل ومن الخارج

متابعات- أمينة عبد العال

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السياحة

الذهب

فيتنام

افتتح في فيتنام أول فندق في العالم مطلي بالذهب عيار 24  من الداخل ومن الخارج ليصبح  حدثا فريدا من نوعه في قطاع السياحة .

و تتكلف إقامة الفرد في اليوم الواحد في الفندق " دولسي جولدن هانوي "  ألف دولار .

ولا يتميز الفندق فقط بطلائه الذهبي ولكنه يمتاز أيضا بوقوعه علي ضفة بحيرة " جيانج فو " في منطقة " با دنة " في العاصمة الفيتنامية " هانوي " .

وقد استغرق بناء الفندق فئة الخمس نجوم 11 عاما كاملا وسيبدأ الفندق المكون من 400 غرفة والمكون من 25 طابق تحت العلامة التجارية الأمريكية " ويندهام".


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