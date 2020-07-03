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واقعة جديدة لنانسي عجرم داخل فندق.. كشفتها إعلامية كويتية

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واقعة جديدة لنانسي عجرم داخل فندق.. كشفتها إعلامية كويتية
واقعة جديدة لنانسي عجرم داخل فندق.. كشفتها إعلامية كويتية

عبد القادر وحيد

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فندق

نانسي عجرم

ليلى أحمد

كشفت الإعلامية الكويتية ليلى أحمد، عن واقعة نادرة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وأشادت الإعلامية الكويتية نانسي عجرم، بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والتي وصفتها بالمتواضعة، حيث روت قصة نادرة، أثناء لقائهما في أحد الفنادق قبل سنوات.‏

وقالت ليلى أحمد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: "هذه هي الفنانة الجميلة ‏نانسي عجرم، عذبة مرحة، ما عندها ادعاءات بحكي ما إلو طعمه، وكلام كبر بالمثاليات، حدثتني عن حدتها، ووالدتها، وإنها كانت ‏قبل الزواج بتساعد في شغل البيت"، مستشهدة بالمثل الشعبي اللبناني: "رجليها على الأرض" في إشارة لتواضع نانسي.‏

وأضافت في حديثها عن الواقعة النادرة لنانسي: "أثناء حواري معها انسكبت قهوة أحدهم على سجادة الغرفة بالفندق.. اعتقدت أنها ‏ستطلب خدمة التنظيف من الفندق"، وتابعت قائلة: "فإذا بها تركض للحمام جابت فوطة مبلولة ومسحت السجادة، رجعت للحمام ‏غسلت الفوطة ومرة ثانية دعكت ومسحت حتى نظفتها تماما".‏

كما قامت الإعلامية الكويتية بإرفاق صورة تجمعها مع نانسي عجرم، خلال احتضان الأخيرة لها.


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