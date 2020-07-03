كاف: الإمارات تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا

03 يوليه 2020 - 02:32 م

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدلا من الكاميرون، وذلك في شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "le 360 " المغربي، فإن أعضاء الاتحاد الافريقي "كاف" قرروا إقامة المباراة في الإمارات، للاستفادة من عقود رعاية وإعلانية، والتي سيتم توقيعها خلال أيام، لضخ أموال في خزينة الاتحاد، لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

ويتواجد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الزمالك والذي سيواجه الرجاء، والأهلي الذي سيصطدم بالوداد، فيما سيواجه بيراميدز حوريا كوناكري في نصف نهائي الكونفدرالية، فيما سيواجه نهضة بركان فريق حسنية أغادير.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد قرر إقامة الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي من المقرر أن يقام من مباراة واحدة، خلال شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أيضا أن يقام الدور نصف نهائي الكونفدرالية والنهائي، في المغرب، خلال سبتمبر المقبل.