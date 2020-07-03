سر بكاء «محمد صلاح» داخل غرفة خلع الملابس

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فتحي مجدي

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بكى النجم المصري محمد صلاح بعد تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الماضي.
وكان سبب بكائه خوفه من أن يعطي ذلك دفعة قوية لمانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز بأربعة عشر مباراة للفوز باللقب.

وقال صلاح في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أتذكر العام الماضي حينما تعادلنا مع يونايتد في أولد ترافورد، لقد شعرت بحزن شديد في غرفة خلع الملابس وبدأت أبكي، لأنني حينها أيقنت أن اللقب سيضيع وسيذهب للسيتي".

وأضاف: "كنت أدرك صعوبة الأمر، لأن السيتي حينها كان وصيفا وله مباريات مؤجلة، ستجعله يصعد للمقدمة، وسيكون من الصعب أن يخسر تلك المواجهات".

وتعادل ليفربول سلبيًا مع مانشستر يونايتد في فبراير 2019، ما ساهم بشكل كبير في تبديد حلم "الريدز" في الفوز باللقب والذي انتزعه مانشستر سيتي برصيد 98 نقطة بفارق نقطة.

وتابع صلاح: "عندما أنظر إلى الوراء، أتذكر أنه لأمر رائع، إنه أمر لا يصدق أن نفوز بالدوري هذا الموسم لأننا خسرناه بنقطة واحدة"، معتبرًا أنه "من الجنون خسارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة".

وتصدر ليفربول الدوري بفارق 20 نقطة في الصدارة على الرغم من هزيمته صفر – 4 أمام مانشستر سيتي يوم الخميس، وهو على وشك كسر الرقم القياسي 100 نقطة الذي سجله مانشستر الموسم قبل الماضي.

وفيما يتعلق بانتصار هذا العام، أشار صلاح إلى فوز ليفربول على مانشستر سيتي 3-1 في ملعب أنفيلد في نوفمبر الماضي، كنتيجة محورية نحو الفوز باللقب الغائب عن عرين "الريدز" منذ 30 عامًا.

وقال: "كانت المرة الأولى عندما هزمنا مانشستر سيتي في أنفيلد، ثم ظننت أن بإمكاننا تحقيق ذلك (لقب الدوري). بعض المباريات، مثل ليستر سيتي، وعندما فزنا في اللحظة الأخيرة، شعرنا أنه موسمنا".

وأضاف: "الموسم الماضي لم يكن لدينا هذا الحظ، لقد حصلنا عليه هذا الموسم، لأنك ما زلت بحاجة إلى الحظ. في تلك اللحظة كان موسمنا، لذلك دعونا ننطلق".

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