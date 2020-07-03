"غلط كل الكلام ده".. أستاذ صدر يحذر من تناول أدوية كورونا

03 يوليه 2020 - 09:01 م

حذر الدكتور محمد صدقي أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، من تتناول أدوية علاج أعراض فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف صدقي، في حواره عبر سكايب، لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، قائلا: "غلط كل الكلام ده"، مضيفا: "اللي عنده العدوى فقط هو اللي يشتري العلاج".

وتابع: "ماينفعش اخد علاج للوقاية، والعلاج بتاع كورونا لعلاج الأعراض"، متسائلا: "إزاي أخذه يعني وهذا أمر غير صحيح تمامًا".

وفي السياق نفسه أشار أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر إلى أن أي حد عنده أعراض خفيفة لـ كورونا يعتبر نفسه كورونا ويذهب للمسكنات، ولو اشتدت الأعراض عليه الذهاب للدكتور المتخصص، ويعمل أشعة وتحاليل".

