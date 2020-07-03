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"لم يذكر اسمه".. أول تعليق من بطل صورة "أب يربط حذاء ابنته"

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أب يربط حذاء ابنته

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روى الأب الذي انتشرت صورته بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يربط حذاء ابنته أمام إحدى لجان الثانوية العامة، تفاصيل وأسباب قيامه بهذا الفعل.
وقال الأب الذي فضل عدم ذكر اسمه، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة "خوفت على أيديها تتلوث، خاصة أنها كانت خارجة من الامتحان ومرهقة"، متابعا: "ربطت لها الجزمة وطهرت أيدي".
وتابع: "دول ثمرة حياتنا، نشوفهم بخير وربنا يحسن حياتهم، وبنتي خجولة ومشغولة في الامتحانات ووعدتها مش هقول الاسم، والغريب هيعتبر التصرف نموذج والاسم ليس مهما".
وانتشرت بسرعة البرق صورة لأب يربط حذاء أنته أمام إحدى لجان الثانوية العامة، الأمر الذي جذب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملفت للنظر على ما فعله الأب.

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