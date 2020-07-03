فيديو.. عروسان ينجوان بأعجوبة من الموت غرقًا في يوم زفافهما

03 يوليه 2020 - 09:40 م

كاد عروسان يدفعان حياتهما ثمنًا لرغبتهما في التقاط صورة مميزة لزفافهما على شاطئ المحيط، بعد أن جرفتهما الأمواج، قبل أن يتدخل رجال الإنقاذ في الوقت المناسب.





وكان العروسان يقفان على صخرة في لاجونا بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية عندما ضربتهما وجرتهما إلى المحيط. ولحسن الحظ، تدخل رجال الإنقاذ لسحب العروسين دون أن يصب أحد منهما بجروح.







وتم توثيق اللحظة الدرامية بكاميرا أحد المارة الذي تصادف وجوده في نقطة مراقبة بالقرب من فندق مونتاج في لاجونا بيتش، حيث شوهد العروسان، وهما يستعدان لجلسة التصوير، قبل أن ترتفع موجة كبيرة فجأة خلفهما، وتتجاوز الصخور التي كانوا يقفان عليها.







وبعد أن سقطا في مياه المحيط، وصل رجال الإنقاذ في الوقت المناسب، وسارعوا إلى إنقاذ العروسين من المحيط باستخدام أنبوب إنقاذ، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".





وجلسة التصوير للعروسين هي الحدث الأكثر إثارة على شاطئ لاجونا هذا الأسبوع، حيث تم إغلاق الشواطئ، جنبًا إلى جنب مع شواطئ مقاطعة أورانج، في الرابع من يوليو بسبب الارتفاعات الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كوورنا في كاليفورنيا، وفقًا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".





