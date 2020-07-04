تدوينة مثيرة لتركي الحمد:مقتل خاشقجي ورقة رابحة

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أخبار السعودية

خاشقجي

تركي الحمد

فلويد

فهد العرابي

قال الكاتب السعودي إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي هو ورقة يتم التلاعب بها مثل ما يتم التلاعب بورقة الأمريكي الأسود جورج فلويد.

وكتب الحمد على حسابه في تويتر : " الورقة السياسية لمقتل جمال خاشقجي بالنسبة لتركيا أردوغان، تشبه الورقة السياسية لمقتل جورج فلويد بالنسبة للحزب الديموقراطي الأميركي..ورقة لعب لا تعوض".

وكان رئيس مركز أسبار فهد العرابي الحارثي قد علق على عقد تركيا محاكمة أمس في قضية مقتل خاشقي قائلا :"  انفجرت ، مثل كل يوم ، شرور تركيا تجاه بلادنا السعودية . وتأكد اليوم ، مثل كل يوم ، أن العدو الكاره سيوجد في كل لحظة ما يسيء ، وما يعتقد إنه سلاح قوي للتشويه والإيذاء . ونوه الحارثي أن أردوغان  يصرّ على أن يجعل من قضية المرحوم جمال خاشقجي ورقة سياسية لتحقيق أهداف دنيئة.

وأضاف الحارثي :" جمال خاشقجي سعودي والمتهمون بقتلة سعوديون أيضا ، والقضية برمتها تعني القضاء السعودي الذي أجرى المحاكمة بكل مسؤولية واحترافية ، فهل الدافع لتركيا في تنظيم هذه المسرحية هو نشدان " العدل " أم الإساءة إلى السعودية ومحاربتها .. الجواب لا يحتاج إلى عناء كبير.

ليرد عليه الحمد : " وستنفجر في أوقات كثيرة، طالما أن الهدف هو السعودية كدولة، وليس الشخص ذاته... توفي جمال خاشقجي نتيجة تصرف أرعن وأحمق.

وتابع قائلا : اعترفت السعودية بالخطأ، ولا أستبعد أياد تركية خفية، ولكن الخطأ لا يبرر استهداف دولة بأكملها.. حقيقة، ثمنت عفو أبناء خاشقجي عن قاتليه،فقد أدركوا أن قيمة الأوطان تأتي أولا.


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