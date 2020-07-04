» صدمة بدولة خليجية.. استدرجها من إنستجرام وحملت منه سفاحا

04 يوليه 2020 - 09:56 ص

كشف المحامي العماني صلاح المقبالي عن واقعة صادمة ضحيتها فتاة تم استدراجها من قبل شاب من خلال موقع إنستجرام.

وأضاف المقبالي على حسابه في توتير: ذئب بشري اصطاد ضحيته ، التي تقل عن 15 سنة، من إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المحامي العماني في حديثه عن الفتاة : أغواها ومن ثم ابتزها ، وبعدما سال لعابه استدرجها لوكره العفن فهتك عرضها.

وأوضح أن الشاب لا زال يستمر في ابتزازها، إلى إن حبلت منه سفاحاً منوها أن المسكينة حاولت أن تواري عن فضيحتها، إلا إن أعراض الحمل فضحتها.

وطالب المحامي العماني أولياء الأمور خاصة الآباء بالحيطة والحذر قائلا :" أخيراً.. للآباء والأمهات "أطفالكم أمانة".

وأشار إلى أن الجريمة ضحيتها أطفال "الجاني والمجني عليها - استدرجها عبر الانستجرام - ابتزها،هتك عرضها،حبلت منه سفاحا، والتشريع العماني لا يبيح الإجهاض.. والأم من الصدمة حاولت الانتحار".







