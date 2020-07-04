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فيديو لمذيعة بي إن سبورت: ضرب مذيعة على مؤخرتها في بث مباشر

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ضرب مذيعة في بث مباشر
ضرب مذيعة في بث مباشر

عبد القادر وحيد

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فيديو

بي إن سبورت

انيا الافندى

ضرب مذيعة

نشرت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي مقطع فيديو يجمع عددا من المواقف المحرجة لمذيعين على الهواء مباشرة، والتي كان أكثرها إحراجا، ضرب مذيعة بمضرب التنس على مؤخرتها.

وعلقت مذيعة بي إن سبورت على مقطع الفيديو، الذي جمع مقاطع لمواقف متفرقة بالقول :" زملاء المهنة".

وبدأ الفيديو بظهور مذيعة وهي في بث مباشر على الهواء مباشرة، والتي أصابتها ضربة خاطئة من لاعب تنس على مؤخرتها، ما تسبب لها في صدمة .

ويظهر الفيديو أيضا إحدى المذيعات، والتي ارتبكت فجأة ودخلت في وصلة صراخ بسبب ظهور رجل من أصول أفريقية خلفها.

وفي الفيديو أيضا ترضت أكثر من مذيعة لعمليات وقوع مفاجء على الأرض منها ما هو بين المياه أو الأماكن العامة ، ومنها ما هو داخل الاستوديوهات.

وتفاعل متابعو الأفندي مع مقطع الفيديو الذي تم بثه، معربين عن أمنياتهم بأن تكون واحدة من هؤلاء الضحايا، حيث علق أحدهم :" عقبال عندك".. وقال آخر :" وينك أنت منهم".


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