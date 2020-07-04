لغير المتزوجين.. قانون غير مسبوق بسبب كورونا في هذه الدولة

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قانون

كورونا

الشركاء

ولاية ماساتشوستس

في إطار قانون محلي جديد ينظم العلاقات بين الشركاء ، تستعد مدينة سومرفيل الأميركية، للاعتراف بالعلاقات المتعددة.

و بحسب شبكة "سي إن إن" ستعترف مدينة سومرفيل التي تقع في ولاية ماساتشوستس، بالعلاقات المتعددة بعد أن صوت مجلس المدينة لصالح القانون الجديد في اجتماع عقد أواخر الشهر الماضي.

وصرح المستشار لانس ديفيس لـ "سي إن إن" أنه يعتقد أن القانون الجديد هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة.

ويتضمن القانون الجديد، مساعدة السكان غير المتزوجين على زيارة شركائهم المصابين بفيروس كورونا، العالقين في المستشفيات.

كما اقترح المستشار جاي تي سكوت، بوجوب تضمين القانون العلاقات التي تشتمل على أكثر من شخصين، قبل طرحه للتصويت، بعد أن لاحظ أن القانون يقتصر على شريكين اثنين فقط.

وكانت ماساتشوستس، الولاية الأميركية الأولى التي تعترف بالزواج من نفس الجنس، في عام 2004.

وفي التفاصيل أيضا أنه سيتم سن القانون بحيث لا يتوجب على الشركاء أن يكونوا ساكنين في مكان واحد معا.


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