كوريا الشمالية ترفض الاجتماع مع الولايات المتحدة

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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلنت كوريا الشمالية أنها لا تشعر بالحاجة للاجتماع مع الولايات المتحدة لإجراء محادثات متهمة واشنطن بالاستفادة من الحوار بين البلدين فقط باعتباره أداة للتعامل مع أزمتها  السياسية ، حسب تسريحات النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي ، تشو سون هوي .

وأضافت في بيان بثته وكالة الأنباء المركزية :" أن الولايات المتحدة ستكون مخطأة إذا كانت لا توال تعتقد أن المفاوضات ستستمر مع كوريا الشمالية لافتة إلي أن الشمال وضع بالفعل جدول زمني استراتيجي مفصل للسيطرة علي التهديد طويل الأمد من الولايات المتحدة .

و قالت :" لن يكون هناك أي تعديل وتغيير في سياستنا مشروطة بالمعايير الخارجية .. نحن لا نشعر بأي حاجة للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة لأنها لا تعتبر الحوار بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة ليس سوي أداة للتعامل مع أزمتها السياسية " .

  


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