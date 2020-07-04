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"صلاح" يتبرع بـ30 ألف إسترليني لبناء وحدة إسعاف

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تبرع النجم محمد صلاح، جناح أيسر فريق ليفربول الإنجليزي، بـ 30 ألف جنيه إسترليني لبناء وحدة إسعاف في مسقط رأسه بمدينة نجريج، وذلك مساهمة منه في مكافحة فيروس كورونا، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.  

وأبرزت الصحيفة الإنجليزية إنجازات محمد صلاح مع مسقط رأسه، حيث دفع النجم المصري سابقًا مبلغ مالي لبناء  مدرسة للبنات ومرافق رياضية ومعدات طبية وأرض لبناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في نجريج، كما تبرع بأطنان من الطعام وساعد في إعادة بناء إحدى المستشفيات.

وإشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها صلاح بمساعدة الناس في مصر.


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