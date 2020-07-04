» في بث مباشر.. فنانة شهيرة تصدم متابعيها بطلب غير متوقع

04 يوليه 2020 - 11:17 ص

سادت حالة من الغضب بين متابعي الفنانة المغربية أمينة العلي، عقب نصيحة ساخرة قدمتها أثناء ظهورها في بث مباشر عبر حسابها على إنستجرام.

وكانت العلي قد خرجت في البث المباشر تتحدث عن سر بياض بشرتها، حيث قالت إن السر وراء ذلك استخدام مادة الكلور، وأخذت تقرأ المدون على الزجاجة، بأنه يقتل الجراثيم، ثم ضحكت في نهاية البث قائلة: "لا تعليق".

وتعرضت العلي للهجوم والانتقاد الشديد، بسبب نصيحتها في استخدام المادة الخطيرة على البشرة، وحذفت بعد ذلك البث المباشر من حسابها، وردت على متابعيها عبر "سناب شات".

كما سخرت أيضا عبر حسابها على "سناب شات"، من الفتيات اللائي أخذن حديثها على محمل الجد، ووصفتهن بناقصات عقل، خاصة قامت بعضهن بحذفها.