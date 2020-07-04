وفاة مأساوية لامرأة داخل الملاهي

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لقيت امرأة مصرعها داخل متنزه، بالقرب من مدينة بوفيه شمالي فرنسا.
 
سقطت المرأة (32 عامًا) من السفينة الدوارة أثناء الركوب في متنزه بارك سانت بول الترفيهي، بالقرب من بوفيه، لتلقى مصرعها في الحال على الرغم من محاولات إسعافها. 

وقال متنزه بارك سان بول في بيان: "تدخل رجال الإطفاء وحاولوا إنعاش الضحية. ولم يصب أي شخص آخر".

وقالت تقارير إن الضحية سقطت من رحلة "الفورمولا 1" في الحديقة، التي سبق أن توفيت فيها امرأة عام 2009.

وقال شاهد يدعى بريسيلا لوباريزيان: "سمعت رجلاً يصرخ. اقتربت وشاهدت المرأة في دمائها عند سفح الساحة. لم تتحرك، كان الأمر مروعًا".

وأضاف: "كان أطفالي في جولة المرح. لقد رأت ابنتي السيدة تنحني. لقد صدموا للغاية".

وقالت شاهد أخرى إن المسؤولين لم يغلقوا الحديقة بالكامل بعد الحادث، وبدلاً من ذلك قرروا إغلاق الطريق، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".

وقال متحدث باسم بارك سان بول إن الحادث وقع في الساعة 1.45 بعد الظهر. وأضاف أن الحديقة عبرت عن "حزنها العميق" عقب الحادث.

ولا يزال التحقيق جاريًا لتحديد سبب الحادث.

وسبق لمدير المنتزه جيل كامبيون أن حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في عام 2007 وأمر بدفع تعويضات للآلاف بسبب حادثين في 2005.

وقعت الأولى في يوليو 2005، عندما أصيب 11 شخصًا، قبل آخر في أغسطس، مما أدى إلى إصابة أربعة بجروح خطيرة.

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