سائق توك توك يتعدى على شرطي بالضرب في سوهاج



تعدى سائق "توك توك" على أحد رجال الشرطة في محافظة سوهاج، بالضرب مما أدى إلى فقدانه للوعي.



وقام رجال الشرطة بتمشيط منطقة كاذالوفي مكان الواقعة لضبط المتهم وتسيير حركة المرور في الشارع.



وأكد أهالي المنطقة لـ"المصريون" أن مرتكب الواقعة ليس من السائقين المعروفين في المكان، ويجب معاقبته على اعتدائه بالضرب أو باللفظ على الشرطي المكلف بتأمين منطقة كاذالوفي.







