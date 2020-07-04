» "الديهي" يطالب بإغلاق "التيك توك" نهائيًا.. ما السر

04 يوليه 2020 - 10:20 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تواصل مع الجهات المعنية بشأن ما أثير حول الشاب المتحرش أحمد بسام زكي، والذي يثار أنه تحرش بأكثر من 100 فتاة؛ لكون الأمر يمس سمعة فتياتنا.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، أن النيابة العامة والشرطة حتى هذه اللحظة لم يصلها أي بلاغ من الفتيات المتحرش بهن.

