"ماشية" إثيوبيا تستهلك مياه أكثر من حصة مصر والسودان

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن بيان وزارة الري يدل على أن إثيوبيا لا تريد الحل في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنه لا تصديق لتصريحات إثيوبيا إلا بعد رؤية توقيعها.
وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن نفس مصر طويل في المفاوضات وتمد يدها للجميع من أجل الحل.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن حصة إثيوبيا من المياه 936 مليار مترمكعب، وتستكثر على مصر 5% من المياه التي تحصل عليها، لافتا إلى أن مصر بها نهر النيل فقط أما إثيوبيا بها 11 نهرًا.
ولفت موسى إلى أن إثيوبيا بها 100 مليون رأس ماشية يستهلكون مياه أكثر من حصة مصر والسودان، أي قرابة 90 مليار متر مكعب من المياه.
وأوضح أن المواطن الإثيوبي حصته من المياه 8 آلاف لتر مياه سنويا مقارنة بـ 570 مترًا مكعبًا للمواطن المصري.

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