» "الري" تكشف تطورات جديدة بشأن اجتماعات "سد النهضة"

قالت وزارة الري والموارد المائية إن وزراء المياه في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان استكملوا، السبت، الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة برعاية جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الافريقى.



وقال الوزارة، في بيان: «استكملت كل دولة استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، والتي أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة على المستويين الفني والقانوني»، مضيفًة: «تم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حدة، في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم اذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية».

