  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:47 ص
Advertisements
بحث متقدم
يوسف الشريف

فنانة شهيرة تهاجم يوسف الشريف بسبب دعوته الناس للصلاة: دين جديد دا؟

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات محزنة في حالة والدتها

عمرو أديب

والد المتهم بالتحرش يفجر مفاجأة مدوية عن نجله

تحرش

الكشف عن تفاصيل واقعة تحرش وقعت قبل 4 سنوات

سد النهضة

"ماشية" إثيوبيا تستهلك مياه أكثر من حصة مصر والسودان

معتز

تعليق معتز عبد الفتاح على مقال إسعاد يونس المثير للجدل

زيادة الرسوم على المصريين العاملين بالخارج

2 مليون مصري من العاملين بالخارج سيفقدون وظائفهم

الديهي

نشأت الديهي يكشف: قطر تحولت لولاية عثمانية جديدة

رانيا يوسف

«رانيا يوسف» تدخل على خط قضية «أحمد بسام»: تعرضت للتحرش

3 أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

كورونا.. تسجيل 1324 إصابة اليوم و79 حالة وفاة

فنانة شهيرة تهاجم يوسف الشريف بسبب دعوته الناس للصلاة: دين جديد دا؟

الصفحة الأخيرة

يوسف الشريف
يوسف الشريف

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

7 فنانين يرفضون المشاهد الجريئة مثل يوسف الشريف .. عادل إمام أحدهم

#

فنانة شهيرة بعد السخرية من ترهلاتها: بفكر في الانتحار

#

الكويت تعتقل فنانة شهيرة بسبب "الإرهاب" (التفاصيل كاملة)

#

فنانة شهيرة تشعل "تيك توك" بفيديو جديد

يوسف الشريف

شنت المخرجة كاملة أبو ذكري هجوما شرسا على الفنان يوسف الشريف بسبب رفضه لمس أي فنان ودعوته الناس للصلاة.

وقالت كاملة في تدوينة: لما النجم يدعو الناس للصلاة وترك مشاهدة مسلسله أثناء موسم عرضه.. ده اسمه دين جديد ولا إيه

وأضافت: لما يبقىى فيه مشهد لحبيب بيحاول ينقذ حبيته والمخرج يقوله هتمسكها تشدها عشان تبعدها عن طلقة الرصاص يقوم النجم الفاضل يرفض إنه يمسكها عشان مبيلمسش ستات .. هي دي بقى المشاهد الساخنة اللي حضرتك بتتكلم عنها؟

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» طليق عبلة كامل يفجر مفاجأة عن اعتزالها
» "الري" تكشف تطورات جديدة بشأن اجتماعات "سد النهضة"
» رسميًا.. النيابة تعلن بدء التحقيق مع أحمد بسام زكي
» محافظ الإسكندرية: إغلاق 39 مقهى ومحل
» أحمد موسى: أردوغان الأخطر في العالم وخليفة بن لادن
» "الديهي" يطالب بإغلاق "التيك توك" نهائيًا.. ما السر
» تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا بفلسطين
» نشأت الديهي يطالب بإغلاق تطبيق الـ "تيك توك" نهائيًا
» مستشار إسباني يظهر عاريًا خلال اجتماع على الهواء مباشرة
» حقيقة إصابة مصطفى فتحي بكورونا
» إصابة صديقة نجل ترامب بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية