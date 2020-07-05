  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:36 ص
Advertisements
بحث متقدم
مذيعة بي إن سبورت تفجّر مفاجأة عن ابنة حارس عقارها

مذيعة بي إن سبورت تفجّر مفاجأة عن ابنة حارس عقارها

نصب تذكاري لعمال الدليفري في هذه الدولة

لدورهم في عزلة كورونا.. نصب تذكاري لعمال الدليفري في هذه الدولة

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

رجاء الجداوي

وفاة الفنانة رجاء الجداوي

حفيد مبارك

حفيد مبارك يثير الجدل بتدوينة عن الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

الخطيب

نجم الأهلي: الخطيب لم يقدم شيئا لمنتخب مصر .. زي شيكابالا كدا

يوسف الشريف

فنانة شهيرة تهاجم يوسف الشريف بسبب دعوته الناس للصلاة: دين جديد دا؟

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات محزنة في حالة والدتها

عمرو أديب

والد المتهم بالتحرش يفجر مفاجأة مدوية عن نجله

تحرش

الكشف عن تفاصيل واقعة تحرش وقعت قبل 4 سنوات

عبلة كامل تتقدم ببلاغ ضد هؤلاء بعد أنباء اعتزالها

الصفحة الأخيرة

حقيقة وفاة عبلة كامل
حقيقة وفاة عبلة كامل

خلود عادل

أخبار متعلقة
#

طليق عبلة كامل يفجر مفاجأة عن اعتزالها

#

نقيب الممثلين: عبلة كامل اتصلت بي وأخبرتني بهذا السر

#

مصدر مقرب من عبلة كامل يفجر مفاجأة عن اعتزالها

#

عبلة كامل تقرر اعتزال التمثيل .. وهذا أول قرار لها بعد إنهاء مسيرتها

عبلة كامل

تقدمت الفنانة عبلة كامل بعدد من البلاغات لمباحث الانترنت ضد عدد من الصفحات التي تنتحل صفتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و كشف الفنان أحمد كمال - طليق الفنانة عبلة كامل و والد ابنتيها - ما تردد عن اعتزالها الفن خلال الفترة الماضية .

وقال "كمال" في مداخلة مع قناة "الحدث اليوم" : ليس حقيقيا ما تردد عن اعتزال الفنانة عبلة كامل.

وأضاف: الفنانة عبلة كامل قررت أخذ قسط من الراحة بسبب أزمة كورونا .. وتنتظر عملا فنيا يليق بها.

وتابع: هناك بعض الصفحات تتحدث باسم الفنانة وتعلن بعض الأنباء على لسانها ، وما أعلمه أن عبلة كامل تقدمت ببلاغات ضد هذه الصفحات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رانيا يوسف تهاجم داعية ديني شهير: الشيخ "احتياجات" بيدعو للتحرش
» مدحت العدل يهاجم عبدالله رشدي: يجب علينا معاملته معاملة المتحرش
» وفاة الفنانة رجاء الجداوي
» نجم الأهلي: من حق مرتضى منصور يطالب بلقب نادي القرن للزمالك
» نجم الأهلي السابق: بقى حسن شحاتة اللي العالم كله يعرفه يتعمل فيه كدا؟
» عبلة كامل تتقدم ببلاغ ضد هؤلاء بعد أنباء اعتزالها
» طليق عبلة كامل يفجر مفاجأة عن اعتزالها
» "الري" تكشف تطورات جديدة بشأن اجتماعات "سد النهضة"
» رسميًا.. النيابة تعلن بدء التحقيق مع أحمد بسام زكي
» محافظ الإسكندرية: إغلاق 39 مقهى ومحل
» أحمد موسى: أردوغان الأخطر في العالم وخليفة بن لادن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية