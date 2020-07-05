» عبلة كامل تتقدم ببلاغ ضد هؤلاء بعد أنباء اعتزالها

05 يوليه 2020 - 07:05 ص

تقدمت الفنانة عبلة كامل بعدد من البلاغات لمباحث الانترنت ضد عدد من الصفحات التي تنتحل صفتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



و كشف الفنان أحمد كمال - طليق الفنانة عبلة كامل و والد ابنتيها - ما تردد عن اعتزالها الفن خلال الفترة الماضية .



وقال "كمال" في مداخلة مع قناة "الحدث اليوم" : ليس حقيقيا ما تردد عن اعتزال الفنانة عبلة كامل.



وأضاف: الفنانة عبلة كامل قررت أخذ قسط من الراحة بسبب أزمة كورونا .. وتنتظر عملا فنيا يليق بها.



وتابع: هناك بعض الصفحات تتحدث باسم الفنانة وتعلن بعض الأنباء على لسانها ، وما أعلمه أن عبلة كامل تقدمت ببلاغات ضد هذه الصفحات.

