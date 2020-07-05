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نجم الأهلي السابق: بقى حسن شحاتة اللي العالم كله يعرفه يتعمل فيه كدا؟

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حسن شحاتة

انتقد أحمد فوزي - نجم الأهلي السابق - رفع اسم حسن شحاتة - أسطورة الزمالك - من مباني النادي .

وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: أصحاب القرون في راحة.. بقي كابتن حسن اللي العالم العربي عارفه وبيقدره وبيجله يتعمل فيه كده.. صحيح اللي اختشوا ماتوا.

وأضاف: اذا لم يكن صفو الوداد طبيعة .. فلا خير في ود يجيء تكلفا .. ولا خير في خل يخون خليله..  ويلقاه من بعد المودة بالجما .. وينكر عيشا قد تقادم عهده .. ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا.

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