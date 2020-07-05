حفيد مبارك يثير الجدل بتدوينة عن الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

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أحمد عادل شعبان
شن عمر - حفيد الرئيس الراحل حسني مبارك - هجوما حادًا ، مطالبا الناس بتربية أبنائهم.
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