» وفاة الفنانة رجاء الجداوي

متابعات- أمينة عبد العال
توفيت الفنانة رجاء الجداوي بعد تواجدها بالعزل الصحي لمدة 43 يوم في مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية منذ إصابتها بفيروس " كورونا" المستجد .
وكتبت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة علي صفحتها علي الفيسبوك " انا لله و إنا إليه راجعون .. مامي في ذمة الله ".
وكانت الجداوي والتي تبلغ من العمر 82 عام تتواجد علي جهاز تنفس صناعي اختراقي داخل العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية .
والفنانة الراحلة من مواليد محافظة الإسماعيلية وهي ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا ـ وتزوجت في مطلع السبعينات من حسن مختار مدرب حراس مرمي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق ، ومتزوجة حاليا من رجل الأعمال محمد هندي ولديها أبنه واحدة هي أميرة وحفيدة تدعي روضة .
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