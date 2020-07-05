  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:36 ص
Advertisements
بحث متقدم
مذيعة بي إن سبورت تفجّر مفاجأة عن ابنة حارس عقارها

مذيعة بي إن سبورت تفجّر مفاجأة عن ابنة حارس عقارها

نصب تذكاري لعمال الدليفري في هذه الدولة

لدورهم في عزلة كورونا.. نصب تذكاري لعمال الدليفري في هذه الدولة

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

رجاء الجداوي

وفاة الفنانة رجاء الجداوي

حفيد مبارك

حفيد مبارك يثير الجدل بتدوينة عن الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

الخطيب

نجم الأهلي: الخطيب لم يقدم شيئا لمنتخب مصر .. زي شيكابالا كدا

يوسف الشريف

فنانة شهيرة تهاجم يوسف الشريف بسبب دعوته الناس للصلاة: دين جديد دا؟

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات محزنة في حالة والدتها

عمرو أديب

والد المتهم بالتحرش يفجر مفاجأة مدوية عن نجله

تحرش

الكشف عن تفاصيل واقعة تحرش وقعت قبل 4 سنوات

بعد 43 يوم في العزل الصحي..

وفاة الفنانة رجاء الجداوي

الصفحة الأخيرة

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات محزنة في حالة والدتها

#

رسالة مفاجئة من ابنة رجاء الجداوي بعد تدهور صحتها

#

ابنة رجاء الجداوي عن تطورات حالة والدتها: يحيي العظام وهي رميم

#

حقيقة وفاة رجاء الجداوي.. والصحة: إرادة الله

كورونا

رجاء الجداوي

العزل الصحى

#رجاء-الجداوي

توفيت الفنانة رجاء الجداوي بعد تواجدها بالعزل الصحي لمدة 43 يوم في مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية منذ إصابتها بفيروس " كورونا" المستجد .

وكتبت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة علي صفحتها علي الفيسبوك " انا لله و إنا إليه راجعون .. مامي في ذمة الله ".

وكانت الجداوي والتي تبلغ من العمر 82 عام تتواجد علي جهاز تنفس صناعي اختراقي  داخل العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية .  

والفنانة الراحلة من مواليد محافظة الإسماعيلية وهي ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا ـ وتزوجت في مطلع السبعينات من حسن مختار مدرب حراس مرمي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق ، ومتزوجة حاليا من رجل الأعمال محمد هندي ولديها أبنه واحدة هي أميرة وحفيدة تدعي روضة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رانيا يوسف تهاجم داعية ديني شهير: الشيخ "احتياجات" بيدعو للتحرش
» مدحت العدل يهاجم عبدالله رشدي: يجب علينا معاملته معاملة المتحرش
» وفاة الفنانة رجاء الجداوي
» نجم الأهلي: من حق مرتضى منصور يطالب بلقب نادي القرن للزمالك
» نجم الأهلي السابق: بقى حسن شحاتة اللي العالم كله يعرفه يتعمل فيه كدا؟
» عبلة كامل تتقدم ببلاغ ضد هؤلاء بعد أنباء اعتزالها
» طليق عبلة كامل يفجر مفاجأة عن اعتزالها
» "الري" تكشف تطورات جديدة بشأن اجتماعات "سد النهضة"
» رسميًا.. النيابة تعلن بدء التحقيق مع أحمد بسام زكي
» محافظ الإسكندرية: إغلاق 39 مقهى ومحل
» أحمد موسى: أردوغان الأخطر في العالم وخليفة بن لادن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية