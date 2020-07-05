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مذيعة بي إن سبورت تفجّر مفاجأة عن ابنة حارس عقارها

مذيعة بي إن سبورت تفجّر مفاجأة عن ابنة حارس عقارها

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مذيعة بي إن سبورت تفجّر مفاجأة عن ابنة حارس عقارها

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مذيعة بي إن سبورت تفجّر مفاجأة عن ابنة حارس عقارها
مذيعة بي إن سبورت تفجّر مفاجأة عن ابنة حارس عقارها

عبد القادر وحيد

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الجزائر

مذيعة بي إن سبورت

ابنة حارس العقار

كشفت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي عن مفاجأة بشأن حياة ابنة صاحب العقار الذي كانت تسكن فيه بالجزائر .

وقالت الأفندي في تدوينة لها :" ترعرعت في أحد الأحياء الراقية في الجزائر أعز صديقاتي كانت ابنة حارس العمارة".

وأضافت الأفندي أنها صديقتي اليوم وهي مديرة شركة متعددة الجنسيات، منوهة أن كثيرين ممن كانوا لا يلعبون معها في الصغر أصبحوا يتوددونا لها الآن للفوز بإحدى مناقصات شركتها.

ووجهت الأفندي رسالة لمتابعيه قائلة :" قصة نجاحك تكتبها من الصغر.. لكن البعض لا يحسن القراءة".

كما بادلت متابعيها ما تعرفه عن صديقتها منذ الصغر قائلة :" الشهادة لله ..كانت متفوقة وطموحة منذ الصغر".

وعبر متابعو الأفندي عن سعادتهم بحسن اختيارها، حيث كتب أحدهم :" و الكثير من مثال صديقتك موجود.. واضح أنو صديقتك كانت طموحة و واثقة من نفسها و لا يهمها من كان يقلل من قيمتها بالعكس زادها ثقة و طموح و الدليل هي ما عليه الآن الله يبارك ربي يباركلها و يزيدها.. صدق من قال الدنيا دوااارة".


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