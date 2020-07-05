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علاء مبارك ومحمد هنيدي في وداع الجداوي: ماتت الجميلة ادعولها

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علاء مبارك ومحمد هنيدي في وداع الجداوي: ماتت الجميلة ادعولها
علاء مبارك ومحمد هنيدي في وداع الجداوي: ماتت الجميلة ادعولها

عبد القادر وحيد

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وفاة

علاء مبارك

هنيدي

الجداوي

ودع الكثيرون من المشاهير والنجوم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عقب الإعلان عن وفاتها صباح اليوم.

وقال علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك في وداعها: "ربنا يغفر لها ويرحمها".

وكتب الفنان محمد هنيدي في وداعها: "البقاء لله في الجميلة رجاء الجداوي، ادعولها".

وكانت الجداوي قد توفيت بعد تواجدها بالعزل الصحي لمدة 43 يوما في مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية منذ إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد .

وكتبت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة علي صفحتها علي الفيسبوك "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"

وكانت الجداوي والتي تبلغ من العمر 82 عاما تتواجد علي جهاز تنفس صناعي اختراقي  داخل العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية. 

والفنانة الراحلة من مواليد محافظة الإسماعيلية وهي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا ـ وتزوجت في مطلع السبعينات من حسن مختار مدرب حراس مرمي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق ، ومتزوجة حاليا من رجل الأعمال محمد هندي ولديها ابنة واحدة هي أميرة وحفيدة تدعي روضة .


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